Гарик Харламов высказался об эротической сцене с женой

Юморист решил расставить все точки над «i», чтобы люди перестали донимать его вопросами.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал выходил фильма «Текст», снятый по роману Дмитрия Глуховского. В нем одну из ролей играет жена юмориста – Кристина Асмус, которая приняла участие в откровенной сцене. Поклонники пары тут же начали спрашивать, как к такому отнесся Гарик Харламов и не ревнует ли он. Звезда отметил, что его жена в первую очередь актриса и в фильмах ей приходится играть разные роли. Он понимает, что сцена секса была в книге, поэтому ее нельзя убрать – она нужна для сюжета.

«Да, откровенно. Да, на грани. И что?»

— написал артист в Instagram.

Он также не понимает, почему люди так зациклились именно на постельной сцене, ведь она далеко не самая важная.

«Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно!»

— считает Харламов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джаред Лето отреагировал на флешмоб Гарика Харламова.