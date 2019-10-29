ДТП у Вантового моста затормозило движение на КАД

Авария с участием грузовика произошла на внешнем кольце КАД, сразу после Вантового моста. Большегруз помял заграждение, что спровоцировало затор на дороге.

Как сообщают очевидцы утром 29 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», помимо грузовика, не справившегося с управлением, три полосы КАД перекрыты дорожниками и несколькими помятыми легковыми автомобилями. Сейчас движение открыто только по крайне правой полосе.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 7:30 утра, движение затруднено на внешнем и внутреннем кольце КАД в районе Большого Обуховского моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение на Большом Обуховском мосту ограничат до конца ноября. С 25 октября по 26 ноября дорожники перекроют вторую, третью и четвертую полосы.