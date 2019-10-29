Неизвестные похитили сейф из офиса на Рубежной и скрылись на Mercedes

В полицию поступило сообщение о том, что 27 октября неизвестные злоумышленники, путем отжима стеклопакета, проникли в помещение офиса, расположенное на втором этаже двухэтажного здания дома 3 на улице Рубежной. Там злоумышленники похитили сейф, в котором находилось около 300 тысяч рублей, и повредили камеры видеонаблюдения, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сторож рассказал, что около 03.40, находясь на обходе территории, слышал шум и видел отъезжающий с территории Mercedes.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится поверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Косыгина разочарованный вор бросил сейф, увидев его содержимое.