Одиннадцатиклассник погиб, упав с высоты 25 этажа в Невском районе

Накануне в Невском районе Петербурга найдено тело 17-летнего школьника, упавшего с высоты 25 этажа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, несовершеннолетний юноша разбился в результате падения с балкона 25 этажа дома 5/6 по улице Белышева. Его бездыханное тело с различными переломами было обнаружено охранником. Как отмечает источник в правоохранительных органах, подросток учился в 11 классе в местной школе.

При потерпевшем были найдены личные вещи, среди которых ноутбук, флешки и билеты на поезд. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поход в кино закончился для петербурженки падением со второго этажа. Отметим, что молодая особа во время сеанса пила алкогольные напитки.