В Петербурге водителя автобуса будут судить за смертельное падение пассажира на проезжую часть

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

Водитель автобуса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 27 июля 2019 года пассажир автобуса оказался на проезжей части. Инцидент произошел на улице Ленсовета около дома 13 по Московскому шоссе

По версии следствия, водитель «ЛИАЗ» не закрыв переднюю дверь автобуса, возобновил движение и при осуществлении левого поворота на перекрестке допустил падение пассажира на проезжую часть, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

В результате ДТП, потерпевшей причинены повреждения, повлекшие смерть на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой KIA.