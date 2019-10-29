К полудню в Петербурге произошло 248 ДТП

К полудню в Петербурге произошло 248 ДТП
На Митрофаньевском шоссе произошло массовое ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня, 29 октября, по состоянию на 12:00, на проезжих частях Петербурга произошло 248 ДТП.

В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, что все заявки поступали до полдня. Отметим, что 28 октября произошло 358 ДТП.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой Kia.

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