К полудню в Петербурге произошло 248 ДТП

Сегодня, 29 октября, по состоянию на 12:00, на проезжих частях Петербурга произошло 248 ДТП.

В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, что все заявки поступали до полдня. Отметим, что 28 октября произошло 358 ДТП.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой Kia.