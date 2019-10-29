На объекте Службы внешней разведке погиб мальчик

На объекте Службы внешней разведке погиб мальчик
Детали трагедии выясняются. Фото: Pixabay

Ребенок играл в бассейне, который находится на территории комплекса зданий СВР в Ясенево, и утонул.

Восьмилетний мальчик купался в бассейне внутри здания объекта СБР, его засосало в сливную трубу, спасти ребенка не удалось Об этом сообщил Telegram-канал Baza, по его данным, инцидент произошел в воскресенье, 27 октября.

Официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов заявил, что комментариев к случившемуся пока не будет, сообщает РБК.

Информацию о случившемся подтвердили в МВД, в сообщении говорилось, что мальчик действительно утонул в бассейне в прошедшее воскресенье. В Baza отметили, что из-за того, что трагедия произошла на режимном объекте воинской части, медики долго не могли попасть внутрь, как и сотрудники полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что три человека скончались на вечеринке в центре Москвы.

москва СВР
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, зачем нужны желтые полосы на эскалаторах в метро
Городской суд Петербурга оставил в силе решение по реконструкции Русского музея
Стало известно, сколько россияне потеряли из-за продовольственных контрсанкций
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Петербург вошел в список лидеров по количеству вакансий для инженеров
На объекте Службы внешней разведке погиб мальчик
Во Всеволожске построят скейтпарк за 4,7 млн рублей
В Greenpeace рассказали о мусоре на берегах российских водоемов