Три человека скончались на московской вечеринке

На вечеринке в центре Москвы три человека смертельно отравились неизвестным веществом.

Отдыхавшие на вечеринке в Москве отравились неназванным веществом, значительно превысив дозу, сообщает издание Москва.

Тела двух мужчин и женщины были обнаружены в одном из домов по улице Бакунинской, один из погибших снимал в нем квартиру. Одна из женщин ,находившихся в квартире выжила, ее госпитализировали.

По предварительным данным известно, что группа молодых людей собралась на вечеринке и употребила слишком большую дозу наркотических веществ.

Детали трагедии выясняет полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Санкт-Петербурге пенсионер заплатил 130 тысяч рублей за поддельную скидочную карту для супермаркета.