К генподрядчику систем безопасности «Газпром Арены» пришли с обысками

К генподрядчику систем безопасности &#171;Газпром Арены&#187; пришли с обысками
Затраты на строительство стадиона выросли с 6,7 млрд рублей, которые предполагались изначально, до 43 млрд. Фото: Baltphoto

К ООО «Группа компаний «Охрана» нагрянули с обыском сотрудники Следственного комитета, экономической полиции и ФСБ.

Сегодня, 29 октября, в офисах организации, занимавшейся системами безопасности «Газпром Арены», проходит 25 обысков. По информации «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов расследуют версию мошенничества в крупных размерах при строительстве стадиона.

Выяснилось, что поставщики блокираторов и систем обнаружения завышали цену на 30-100%. Также, следствие обнаружило, что на стадионе установлены камеры видеонаблюдения более низкого качества, было оговорено в контракте.

Также стало известно, что подрядчик светодиодных экранов «П.С.П.-Колизей» работал напрямую с ГК «Охрана».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Газпром Арена» назван одним из пяти наиболее комфортных стадионов мира.

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