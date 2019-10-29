На Народной улице произошло массовое ДТП

Днем 29 октября на Народной улице произошло массовое ДТП.

Фура резалась в микроавтобус, а тот после удара влетел в бок легковушки.

«На Народной улице Фура собрала несколько автомобилей», — сообщили в группе ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Пользователи Сети пишут, что большегрузам надо запретить въезжать в город. Очевидцы заметили также, что на дорогах не было гололедицы.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой Kia.