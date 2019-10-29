Во Всеволожске построят скейтпарк за 4,7 млн рублей

На территории спортивно-досугового пространства на Аэропортовской и Народной улицах в микрорайоне Южный планируется построить скейтпарк.

Для жителей будут доступны детские площадки, футбольное, волейбольное и баскетбольные поля. Местные жители сами решили, что хотят построить на оставшемся участке, сообщает Online47.ru.

Стоимость проекта оценивается в почти 4,7 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель города Кировск в Ленинградской области Михаил Оводов вместе с помощниками сделали новый фанбокс. Теперь люди, которые любят кататься на велосипедах, скейтах, самокатах и роликах, смогут тренироваться там.