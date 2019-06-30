Житель Кировска сделал новый фанбокс в скейт-парке

Фото: vk.com/gorod_47
Фото: vk.com/gorod_47

Он потратил на его установку почти две недели.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем они рассказали в социальной сети «Вконтакте».

Житель города Кировск в Ленинградской области Михаил Оводов вместе с помощниками сделали новый фанбокс. Теперь люди, которые любят кататься на велосипедах, скейтах, самокатах и роликах, смогут тренироваться там. После открытия фанбокса его протестировали – все остались довольны полученным результатом.

Напоминаем, что фанбокс – это фигура, которую устанавливают в скейтпарках.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» предлагает «Гамбургу» 12 млн евро за Дугласа Сантоса. По оценке портала Transfermarkt, рыночная цена бразильского футболиста составляет 10 миллионов евро. На игрока также претендовал ФК «Байер», но Сантос не принял предложение клуба, сообщает Bild.

кировск ленинградская область
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