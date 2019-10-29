Городской суд Петербурга оставил в силе решение по реконструкции Русского музея

Горсуд не стал изменять решения Куйбышевского районного суда по делу о реконструкции здания Русского музея.

Как сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов, утвержденный ранее КГИОП проект реконструкции Государственного Русского музея будет отменен.

Ранее иск КГИОП получил от обозревателя издания «Город 812» Михаила Золотоносова и сотрудниц Русского музея, Ирины Шалиной и Надежды Пивоваровой. По мнению заявителей, план, утвержденный комитетом, грозит историческому зданию разрушением имеющих культурную ценность фасадов и интерьеров.

Куйбышевский районный суд постановил удовлетворить иск защитников здания. Сегодня, 29 октября, стало известно, что городской суд также поддержал это решение.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительница Кузнечного основала в поселке краеведческий музей.