В Кузнечном, благодаря местной жительнице, появился краеведческий музей

В поселке Кузнечное Ленинградской области открылся новый Краеведческий музей. Его создали на месте финского хутора, построенного в 1916 году.

Старинный финский хутор приобрела жительница Кузнечного, Мария Куск. Она обнаружила, на территории участка камни, возраст которых археологи впоследствии оценили в 8 тысяч лет. В 6-м тысячелетии до нашей эры на месте этого валуна находилась мастерская, а позже, в период раннего средневековья, семейное погребение.

Это не единственная удивительная находка на хуторе. Обнаруженные вещи стали причиной, по которым Мария решила создать на месте хутора краеведческий музей. Среди его экспонатов можно увидеть как артефакты эпохи мезозоя, так и находки времен Великой отечественной войны, сообщает «ЛенТВ 24».

Пополняют экспозицию жители Кузнечного, принося найденные артефакты, среди которых фибулы, женские украшения, наконечники копий, обереги.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время культурного форума, который пройдет в Северной столице с 14 по 16 ноября, 39 городских музеев сделают бесплатными.