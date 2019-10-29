В Петербурге мошенники предлагали мужчине вернуть арестованные авто за 800 тысяч

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в апреле 2019 года полиция пресекла передачу денежных средств и задержала подозреваемых. Фото: https://pixabay.com/

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в апреле 2019 года полиция пресекла передачу денежных средств и задержала подозреваемых. Фото: https://pixabay.com/

Во вторник, 29 октября, Адмиралтейский районный суд вынес приговор двоим петербуржцам, обманувшим мужчину на 800 тысяч рублей.

Согласно версии следствия, обвиняемые Станислав Голосов и Дмитрий Суханов в декабре 2017 года предложили потерпевшему вернуть документы на принадлежащие ему арестованные автомобили. Мошенники попросили за эту услугу 800 тысяч рублей, подтвердив, что располагают полномочиями уладить вопрос.

Месяц спустя, в январе 2019, мужчина заплатил преступникам еще 500 тысяч за прекращение уголовного дела в его отношении, хотя у обвиняемых не было на то реальной возможности. В апреле текущего года пострадавший заплатил 300 тысяч рублей за снятие ареста с принадлежащих ему автомобилей.

Подсудимые признали свою вину, Станислав Голосов получил 2 года лишения свободы условно, Дмитрий Суханов — 2 года и 6 месяцев.

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