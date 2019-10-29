В Петербурге задержали напавшего на полицейского африканца

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали злоумышленника, который напал на участкового.

В воскресенье, 27 октября, в одном из домов по Туристской улице произошел инцидент, в котором пострадал сотрудник полиции. Сегодня, 29 октября, в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сообщили о задержании 30-летнего злоумышленника.

Выяснилось, что по адресу, где находился гражданин одной из стран Западной Африки, вызвали полицию. Прибывший на место происшествия участковый подвергся нападению со стороны жителя квартиры. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. На данный момент сотрудник полиции вернулся к работе.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Санкт-Петербурга задержала опытную карманницу, «работавшую» в Апраксином дворе.