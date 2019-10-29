Полиция задержала «профессиональную» карманницу с Апрашки

Полиция задержала &#171;профессиональную&#187; карманницу с Апрашки
По факту кражи возбуждены уголовные дела. Фото: pixabay

Всего за полтора часа злоумышленнице удалось обокрасть трех посетительниц рынка в Апраксином дворе. Подозреваемую в серии краж женщину задержали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, первой жертвой карманницы стала уроженка Таджикистана, у которой она украла смартфон Samsung Galaxy стоимостью в 20 тысяч рублей, находившийся в кармане.

Следом за ней подозреваемая украла также телефон у жительницы Тосненского района. Также у пенсионерки, проживающей в Кировском районе пропал кошелек, где было около 2,5 тысяч рублей.

Полиция изъяла похищенное. По статье 158 УК РФ «Кража» возбуждено несколько уголовных дел. Ранее задержанная привлекалась по этой статье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция раскрыла серию карманных краж у туристов в центре Петербурга.

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