Фонтаны в Петербурге уйдут «на зимовку» 30 октября

Фонтаны в Петербурге уйдут &#171;на зимовку&#187; 30 октября
За прошедший сезон отреставрировали четыре фонтана: в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября, фонтан «Сказки детства» и фонтан во дворе Дома Пеля.

Уже в среду, 30 октября, у петербургских фонтанов завершится сезон. Последние работающие водные комплексы отключат завтра.

Сначала завершат работу фонтаны, расположенные в саду дворца великого князя Алексея Александровича, который находится на улице Писарева. Также отключат водоснабжение фонтанов в Ново-Манежном сквере, рядом с Манежной площадью и фонтан-поилку возле Воронихинской решетки.

В последнюю очередь, как сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», отправится на зимовку фонтан в сквере у Казанского собора.

Отметим, что в летний сезон в Северной столице функционируют 58 фонтанов. За прошедшее лето были реконструированы четыре из них.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Павильонном зале Государственного Эрмитажа начали работу отремонтированные фонтанные комплексы.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" новости санкт-петербург фонтаны
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