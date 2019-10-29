Фонтаны в Петербурге уйдут «на зимовку» 30 октября

Уже в среду, 30 октября, у петербургских фонтанов завершится сезон. Последние работающие водные комплексы отключат завтра.
Сначала завершат работу фонтаны, расположенные в саду дворца великого князя Алексея Александровича, который находится на улице Писарева. Также отключат водоснабжение фонтанов в Ново-Манежном сквере, рядом с Манежной площадью и фонтан-поилку возле Воронихинской решетки.
В последнюю очередь, как сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», отправится на зимовку фонтан в сквере у Казанского собора.
Отметим, что в летний сезон в Северной столице функционируют 58 фонтанов. За прошедшее лето были реконструированы четыре из них.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Павильонном зале Государственного Эрмитажа начали работу отремонтированные фонтанные комплексы.