Беглов проверил готовность Петербурга к зиме после первого снегопада

Всего на улицах Петербурга этой зимой появится 1700 единиц снегоуборочной техники. Фото: Baltphoto

Всего на улицах Петербурга этой зимой появится 1700 единиц снегоуборочной техники. Фото: Baltphoto

Губернатор Северной столицы Александр Беглов удостоверился в готовности коммунальных служб города к зимнему сезону.

Сегодня, 29 октября, первый снежный покров в Петербурге составил шесть сантиметров. На улицах города появились 400 снегоуборочных машин и 900 работнков дорожных служб.

Напомним, что закупленная ранее снегоуборочная техника в количестве 471 единицы, обошлась бюджету Северной столицы в три миллиарда рублей. По поручению градоначальника Александра Беглова вся спецтехника должна быть принята на счет города до 29 ноября. Кроме того, в Петербурге установят одиннадцать снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов.

Губернатор отметил, что на данный момент начинается строительство новой снегоплавильной установки на набережной Обводного канала.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водителей Ленобласт призывают «переобувать» автомобили.