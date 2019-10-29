В центре Петербурга KIA врезалась в здание школы

В центре Петербурга KIA врезалась в здание школы
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Днем 29 октября на перекрестке Вознесенского проспекта и набережной Грибоедова автомобиль врезался в здание школы.

По словам очевидцев, автомобиль такси «Везёт» двигался по встречной полосе и подбил автомобиль марки Kia, который вылетел на тротуар и въехал в здание школы рядом со входом.

«На перекрестке Вознесенского и набережной Грибоедова ,таксист ехал по встречной и подбил Киа и она въехала в школу ,никто не пострадал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой Kia.

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