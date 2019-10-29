Петербуржец, избивший подростка в Колпино, отправится за решетку на 3 года

Мужчину приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы, а также уплате материального ущерба в размере 50 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Мужчину приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы, а также уплате материального ущерба в размере 50 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Красносельский районный суд приговорил Дмитрия Епишева, который совершил нападение на подростка, к трем годам заключения.

Мужчина избил несовершеннолетнего 19 апреля 2019 года. Находясь возле одного из домов по улице Ленина в Колпинском районе Санкт-Петербурга, Дмитрий, в ходе скоропалительного конфликта, стал инициатором драки с подростком.

Мужчина наносил юноше удары руками, ногами и посторонним предметом. Нанесенные подростку в ходе ссоры телесные повреждения медики оценили как тяжелые вред здоровью.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Однако, несмотря на просьбы адвоката о мягком наказании, суд назначил преступнику 3 года и 2 месяца колонии, а также обязал его возместить материальный ущерб в 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за нападение на полицейского задержали жителя одной из Западной Африки.