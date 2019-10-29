Суд Петербурга рассмотрит иск защитников СКК к КГИОП

Митинг против сноса СКК и вырубки вокруг него деревьев.Фото: vk.com/skver_ckk

Митинг против сноса СКК и вырубки вокруг него деревьев.Фото: vk.com/skver_ckk

Куйбышевский районный суд назначил предварительное судебное заседание по иску Ларисы Лопаткиной к КГИОП о признании незаконным бездействия.

Лопаткина просит признать незаконным отказ КГИОП в отношении рассмотрения вопроса о включении СКК «Петербургский» в перечень выявленных ОКН и обязать КГИОП включить данный объект в перечень выявленных ОКН на основании представленных документов, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В марте градозащитники направили в комитет предложение о включении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Напомним, строительство спортивно-концертного комплекса, который станет в 2023 году площадкой для проведения Чемпионата мира по хоккею, начнется на месте СКК «Петербургский» не позднее 2020 года. Согласно проекту, объект станет самой большой хоккейной ареной в мире, вместимостью более 21 тыс. зрителей. Кроме того, рядом со «СКА-Ареной» планируют открыть детскую хоккейную школу на 700 человек, а также секции по разным видам спорта.

Статус объекта культурного наследия защитил бы СКК «Петербургский» от сноса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что активисты вышли к зданию спортивно-концертного комплекса. Петербуржцы против сноса здания и вырубки деревьев вокруг него.