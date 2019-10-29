«Зенит» прокомментировал обыски ФСБ из-за «Газпром Арены»

Все недочеты, отмечают представители клуба, были выявлены еще в 2018 году.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем сообщает «Чемпионат.com», ссылаясь на собственные источники. ФСБ проводит проверку по делу о мошенничестве в особо крупном размере во время строительства «Газпром Арены». По предварительным данным, стоимость некоторого оборудования была завышена на 100%. Все нерастраченные средства переводились на счета нерезидентов в Латвию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и участников мошеннической схемы.

Представители футбольного клуба «Зенит» заверили, что речь идет о претензиях, предъявленных еще в 2018 году. Сейчас ФСБ совместно с властями якобы занимаются устранением недочетов.

«Мы не можем комментировать договоренности между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком, так как не были вовлечены в процесс заключения договоров»,

— сообщили в пресс-службе «Зенита».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лучшим игроком октября по итогам РПЛ стал Артем Дзюба.