В Петербурге из старых машин построили башню

Очевидцы принялись шутить над увиденным. В ГИБДД о происходящем ничего не узнают.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди увидели башню из старых автомобилей в Центральном районе на пересечении Старорусской и Новгородской улиц.

В ГИБДД никак не смогли прокомментировать инцидент, сообщает издание «Фонтанка». Сотрудники ведомства отмечают, что, возможно, в Северной столице снимали фильм, для которого понадобилась декорация. При этом в пресс-службе подчеркнули, что перевозить такую башню точно нельзя. А пользователи сети считают, что кто-то решил «два раза не ездить».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Малой Морской пострадали две женщины и ребенок. Известно лишь, что в результате столкновения пострадали три человека – женщины 1946 и 1976 года рождения, а также девочка 2007 года.