Контуженного редкого дятла спасли на Васильевском

Птице повезло – ее заметил биолог, который пришел на помощь.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на биолога и ведущего канала о животных «Каждой твари по паре» Павла Глазкова. Он рассказал, что прогуливался по Наличной улице, когда увидел черно дятла – он ударился о стекло окна первого этажа и упал снег. Мужчина тут же забрал беднягу домой, чтобы отогреть и привести в чувства. Он отметил, что дятлы нормально переносят подобные невзгоды, так что спустя время самочка пришла в себя.

Глазков заявил, что, видимо, птица ударилась из-за слепившего ее солнца. Сейчас с редким дятлом все хорошо – его отвезли в Юнтоловский заказник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что орнитологи заметили в Ленинградской области редкую северную птицу. Редкий северный гость встречается в более северных краях, чем область. Она обитает на севере Скандинавии, южном побережье Белого моря, на Кольском полуострове, а также в северной тайге и лесотундре.