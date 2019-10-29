В США нашли туристку благодаря надписи SOS из камней

Женщина заблудилась в национальном парке. Ее не могли найти несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на Службу национального парка США. Туристка отправилась на прогулку и заблудилась. Знакомые забили тревогу, когда Мэри не появилась на работе. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам – на них ушло несколько дней. Американка проявила смекалку и выложила из камней надпись SOS – это сработало. Пилоты увидели ее с высоты, спустились и нашли 56-летнюю туристку.

Потерявшая женщина была голодна, а также страдала от жажды. Мэри замерзла и очень хотела домой. Сейчас с ней все в порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по электронным визам Петербург посетили более 14 тысяч туристов. С первого дня октября на территории России вступил в силу закон о введении электронных виз. На сегодняшний день зарегистрировано 26 тысяч заявок на получение электронной визы.