Встречу «Зенита» и ЦСКА рассудит бригада Михаила Вилкова

Важный матч состоится 2 ноября в семь часов вечера.

Об этом стало известно 29 октября. Обо всем сообщает пресс-служба РФС. Встреча петербургской и московской команд состоится в рамках 15 тура чемпионата России по футболу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Игроки выйдут на поле второго ноября, чтобы выяснить, кто достоин победы. За происходящим будут наблюдать не только преданные болельщики, но и бригада Михаила Вилкова. Ему помогут Алексей Лунев и Адлан Хатуев.

Напоминаем, что сейчас у «Зенита» 32 балла – «сине-бело-голубые» занимают первую строчку в турнирной таблице. ЦСКА отстают – у них на есть баллов меньше и пятое место, но расслабляться все равно не стоит. Любой матч может стать решающим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак стал лучшим тренером октября в РПЛ. В октябре подопечные Сергея Семака одержали три победы в трех матчах – с «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).