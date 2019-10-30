Боярский заверил, что чувствует себя нормальной

Актер прокомментировал слухи о своем самочувствии. Он успокоил своих поклонников – с ним все хорошо.

Обо всем актер Михаил Боярский рассказал в разговоре с РБК. СМИ распространяли информацию о том, что артисту стало плохо прямо на съемочной площадке. Такой вывод сделали, основываясь на ролике, выложенном в сеть. На нем Михаил Боярский действительно выглядит болезненно – он падает, а коллеги его поддерживают и помогают сесть. Оказывается, все это – кадры из фильма «Гардемарины-4», съемки которого проходят в Севастополе.

Так что переживать поводов нет – остается лишь ждать выхода киноленты, чтобы увидеть сцену еще раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаил Боярский получил штраф за неправильную парковку на Невском. Пользователей Сети признали автомобиль Михаила Боярского, отметив, что его и раньше неоднократно видели припаркованным в неположенных местах.