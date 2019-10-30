Бомж из Архангельска, съевший троих собутыльников, пойдет под суд за каннибализм

Перед судом в Архангельске предстанет местный житель. Следователи считают, что он убил трех знакомых ему мужчин, расчленил, а после съел их, сообщают в пресс-службе СУ СК по Архангельской области.

Ранее 51-летний архангелогородец был неоднократно судим за убийства. Теперь его будут судить уже за подозрения в каннибализме. По версии следствия, мужчина совершал преступления три года назад в пригороде Архангельска.

Установлено, что в тот день подсудимый распивал алкоголь с тремя мужчинами. Во время застолья он зарезал их, распотрошил и частично съел. Остататки он выкинул в реку и озеро.

О пропаже мужчин никто не заявлял — у двоих не было близких родственников, а про третьего думали, что он уехал работать. При этом обвиняемый жил в квартире убитого, а его родственникам говорил, что тот уехал в другой город.

Позже оказалось, что обвиняемый ел не только людей, но и мелких животных, среди которых кошки и собаки. Их кости были обнаружены в пакетах вместе с останками убитых.

Мужчину признали вменяемым. Сейчас его дело находится в суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каннибала сделали поваром в британской психбольнице.