Сеть «Л’Этуаль» хочет выкупить магазины «Подружка»

«Л’Этуаль» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении сети магазинов «Подружка», которая занимается продажей косметики. Дело будет рассмотрено в 30 дней.

Как сообщает ТАСС, в случае удовлетворения ходатайства ООО «Алькор и Ко» (операционная компания «Л’Этуаль») завладеет 100% долей участия ООО «Табер Трейд», которая занимается развитием магазинов «Подружка».

Добавим, что только в Москве, Московской области и Петербурге насчитывается более 200 магазинов «Подружка». Также существует интернет-магазин. На полках магазинов сети, помимо косметики, можно найти парфюмерию, уходовые средства, аксессуары и бытовые товары.

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