В США легкомоторный самолет взорвался после падения на жилой дом

Жертвой авиакатастрофы стал только пилот самолета. Фото: pixabay

Жертвой авиакатастрофы стал только пилот самолета. Фото: pixabay

Крушение легкомоторного самолета на частный дом произошло в американском штате Нью-Джерси. В результате авиакатастрофы загорелись два здания.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Управления гражданской авиации в США самолет Cessna 414 рухнул на один из жилых домов в населенном пункте колония.

По данным местного телеканала, в момент крушения на борту самолета находился только пилот. В результате инцидента он не выжил. На земле обошлось без пострадавших.

Взрыв после падения спровоцировал пожар, пламя перекинулось на соседний дом. К счастью, внутри никого не было. Известно, что самолет упал неподалеку от начальной школы, где находились дети.

По данным управления США на транспорте, самолет мог упасть из-за погодных условий — борт заходил на посадку в условиях низкой облачности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились снимки с места крушения самолета, пропавшего в Пермском крае.