В США легкомоторный самолет взорвался после падения на жилой дом

Крушение легкомоторного самолета на частный дом произошло в американском штате Нью-Джерси. В результате авиакатастрофы загорелись два здания.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Управления гражданской авиации в США самолет Cessna 414 рухнул на один из жилых домов в населенном пункте колония.
По данным местного телеканала, в момент крушения на борту самолета находился только пилот. В результате инцидента он не выжил. На земле обошлось без пострадавших.
Взрыв после падения спровоцировал пожар, пламя перекинулось на соседний дом. К счастью, внутри никого не было. Известно, что самолет упал неподалеку от начальной школы, где находились дети.
По данным управления США на транспорте, самолет мог упасть из-за погодных условий — борт заходил на посадку в условиях низкой облачности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились снимки с места крушения самолета, пропавшего в Пермском крае.