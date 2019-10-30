Петербуржца оштрафовали за пролет на вертолете над Саяно-Шушенской ГЭС

Петербуржца оштрафовали за пролет на вертолете над Саяно-Шушенской ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС. Фото: wikipedia.org

Пилоту вертолета из Петербурга назначили штраф в размере 2 тысяч рублей за незаконный пролет над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в Республике Хакасия.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в ходе проверки правоохранители установили, что в середине июля петербуржец летел на вертолете Robinson R-44 и, отклонившись от согласованного маршрута, пролетел над плотиной Саяно-Шушенской ГЭС. Тем самым он нарушил требования законодательства.

Прокуратура привлекла жителя Петербурга к административной ответственности. Теперь он должен выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиров, занявшихся сексом на борту самолета, оштрафовали. Перед тем, как попасть на борт самолета, парочка выпила – дорога оказалась долгой, и они решили предаться страсти на глазах у всех.

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