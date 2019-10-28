Пассажиров, занявшихся сексом на борту самолета, оштрафовали

Каждый должен заплатить по тысячи рублей.

Об этом стало известно 28 октября. Обо всем сообщает Telegram-канал «Подъем». 41-летний мужчина из Находки и 43-летняя женщина из Владивостока летели из Москвы. Перед тем, как попасть на борт самолета, они выпили – дорога оказалась долгой, и парочка решила предаться страсти на глазах у всех.

Этот проступок стал поводом для беседы с правоохранительными органами, которые завели административное дело из-за действий развратного характера. Виновным назначили штраф – каждому предстоит расстаться с тысячью рублями. Также их могут внести в реестр недобросовестных пассажиров. Чем это чревато — не совсем понятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо количество сексуальных партнеров у россиян до брака. Среднестатистическая женщина до вступления в брак имеет не более двух половых партнеров, а мужчина — до 6-8. Об этом рассказали в Минздраве.