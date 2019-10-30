Машина насмерть сбила пешехода на зебре на Волхонском шоссе

Машина насмерть сбила пешехода на зебре на Волхонском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 30 октября человек погиб под колесами автомобиля на Волхонском шоссе в Красносельском районе. Он переходил дорогу по пешеходному переходу в момент ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», человек был сбит в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пешеход скончался на мест от полученных травм.

Судя по фотографиям, в результате наезда, переднюю часть автомобиля сильно помяло, а также у машины разбито лобовое стекло. На месте работают экстренные службы. Данных от официальных источников пока не поступало.

По словам местных жителей, в этом районе часто случаются ДТП на «зебрах». Также они отмечают проблему с освещением в этом месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Обводном «Газель» сбила пешехода.

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