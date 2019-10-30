На Байконурской неизвестный надругался над 9-летней девочкой

На Байконурской неизвестный надругался над 9-летней девочкой
Неизвестный надругался над школьницей. Фото: pixabay.com

В полицию Приморского района Петербурга обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный надругался над её девятилетней дочерью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, петербурженка обратилась в правоохранительные органы 29 октября. Она заявила, что в отношении её дочери 2010 года рождения 9 октября совершили насильственные действия сексуального характера.

С неизвестным школьница встретилась у одного из домов по Байконурской улице примерно в 16:30 вечера. Подробности произошедшего не разглашаются.

Возбуждено уголовное дело. Полиция принимает меры по поиску злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали 43-летнего мужчину. Его подозревают в надругательстве над семилетней и одиннадцатилетней девочкой. Дети жили с ним в одном доме.

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