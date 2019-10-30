Трех полицейских из Петербурга судят за мошенничество на 10 тысяч

Трех полицейских из Петербурга судят за мошенничество на 10 тысяч
Экс-полицейских судят за мошенничество. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Перед судом в Петербурге предстанут трое бывших полицейских. Мужчин обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

Материалы дела направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Петербурга.

По версии следствия, экс-сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Фрунзенскому району ввели в заблуждение потерпевшего. Они убедили мужчину передать им 10 тыс. рублей. В противном случае его грозили поместить в камеру для административно задержанных и привлечь к выплате штрафа. При этом законных оснований на это у них не было.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальника Финляндского линейного пункта полиции подозревают во взяточничестве. По версии следствия, за 148 тыс. рублей он игнорировал незаконную торговлю у станции метро «Девяткино».

мошенничество новости спб полицейские прокуратура суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы вчетвером обокрали студента при помощи телефона
В Петербурге задержан угонщик, специализировавшийся на Kia
Пьяная посиделка с другом закончилась для пенсионера госпитализацией в Петербурге
Трех полицейских из Петербурга судят за мошенничество на 10 тысяч
Движение поездов между Петербургом и Хельсинки восстановлено
Водитель насмерть сбил пешехода на переходе через Волхонское шоссе
В Петербурге менеджера задержали за съемки детского порно
Артем Дзюба победил бойца UFC Волкова в серии пенальти