Трех полицейских из Петербурга судят за мошенничество на 10 тысяч

Перед судом в Петербурге предстанут трое бывших полицейских. Мужчин обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

Материалы дела направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Петербурга.

По версии следствия, экс-сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Фрунзенскому району ввели в заблуждение потерпевшего. Они убедили мужчину передать им 10 тыс. рублей. В противном случае его грозили поместить в камеру для административно задержанных и привлечь к выплате штрафа. При этом законных оснований на это у них не было.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальника Финляндского линейного пункта полиции подозревают во взяточничестве. По версии следствия, за 148 тыс. рублей он игнорировал незаконную торговлю у станции метро «Девяткино».