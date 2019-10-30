Петербуржцы вчетвером обокрали студента при помощи телефона

Петербуржцы вчетвером обокрали студента при помощи телефона
Полиция задержала злоумышленников по горячим следам.Фото: Google Maps

Полиция задержала четверых подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 29 октября, в полицию обратился 17-летний юноша, студент одного из петербургских университетов, с заявлением о краже.

По словам молодого человека, у дома номер 10 по Лиговскому проспекту к нему подошла группа неизвестных и под угрозой пистолета заставила перевести с карты 2 тысячи рублей.

Полиция провела расследование и задержала четверых злоумышленников: двух молодых людей 21 и 27 лет и двоих девушек 22 и 27 лет соответственно.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что на переходе через Волховское шоссе водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода.

санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы вчетвером обокрали студента при помощи телефона
В Петербурге задержан угонщик, специализировавшийся на Kia
Пьяная посиделка с другом закончилась для пенсионера госпитализацией в Петербурге
Трех полицейских из Петербурга судят за мошенничество на 10 тысяч
Движение поездов между Петербургом и Хельсинки восстановлено
Водитель насмерть сбил пешехода на переходе через Волхонское шоссе
В Петербурге менеджера задержали за съемки детского порно
Артем Дзюба победил бойца UFC Волкова в серии пенальти