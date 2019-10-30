Петербуржцы вчетвером обокрали студента при помощи телефона

Полиция задержала четверых подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 29 октября, в полицию обратился 17-летний юноша, студент одного из петербургских университетов, с заявлением о краже.

По словам молодого человека, у дома номер 10 по Лиговскому проспекту к нему подошла группа неизвестных и под угрозой пистолета заставила перевести с карты 2 тысячи рублей.

Полиция провела расследование и задержала четверых злоумышленников: двух молодых людей 21 и 27 лет и двоих девушек 22 и 27 лет соответственно.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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