Водитель насмерть сбил пешехода на переходе через Волхонское шоссе

Водитель насмерть сбил пешехода на переходе через Волхонское шоссе
Произошло сильное столкновение. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети ВКонтакте

На месте работают сотрудники спецслужб.

Сегодня утром, 30 октября, около часа назад произошла авария на Волхонском шоссе, мужчина переходил дорогу, в то время как водитель легкового автомобиля несся по автодороге на большой скорости. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Об этом рассказал подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте, также он предоставил фото с места трагедии. На кадре видна огромная вмятина на лобовом стеле и капоте машины, столкновение было сильным.

В комментариях к записи пользователи пользователи сети разразились комментариями: «Пешеходы, знак пешеходного перехода не делает вас бессмертными…Находитесь в этом мире», «Волхонка вообще зона «отчуждения». Муниципалитету «фиолетово» на проблему освещения. Неужели в промежутке от Таллинки до Киевского шоссе не воткнуть 5 фонарных столбов? Именно столько там нерегулируемых пешеходных переходов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что три человека скончались на московской вечеринке.

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Водитель насмерть сбил пешехода на переходе через Волхонское шоссе
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