Жителя Сланцев задержали за надругательство над дочерью-инвалидом

В городе Сланцы Ленинградской области расследуют дело о надругательстве над девочкой-инвалидом по психическому заболеванию. По подозрению задержан её отец.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 29 октября обратилась жена подозреваемого. Она сообщила, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. Девочке 14 лет, она с детства страдает психическим заболеванием.

Мужчина оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Байконурской улице в Петербурге неизвестный надругался над девятилетней девочкой. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила мать ребенка. Она заявила, что в отношении её дочери были совершены насильственные действия сексуального характера.