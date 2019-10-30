Серной кислотой неизвестный облил петербуржца в центре города

Серной кислотой неизвестный облил петербуржца в центре города
Детали происшествия выясняются. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Полиция ведет оперативно-розыскные работы по поимке злоумышленника.

Молодого человека 19-лет госпитализировали с сильнейшими ожогами тела, глаз, ушей. Пострадавший рассказал, что его облили серной кислотой в самом центре города у дома номер 35 по Литейному проспекту.

Юноша находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Детали произошедшего пока неизвестны, полиция начала расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербуржцы вчетвером обокрали 17-летнего студента при помощи телефона под угрозой пистолета.

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