Серной кислотой неизвестный облил петербуржца в центре города

Полиция ведет оперативно-розыскные работы по поимке злоумышленника.

Молодого человека 19-лет госпитализировали с сильнейшими ожогами тела, глаз, ушей. Пострадавший рассказал, что его облили серной кислотой в самом центре города у дома номер 35 по Литейному проспекту.

Юноша находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Детали произошедшего пока неизвестны, полиция начала расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербуржцы вчетвером обокрали 17-летнего студента при помощи телефона под угрозой пистолета.