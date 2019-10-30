Генпрокуратура придумала способ вернуть сбежавших бизнесменов в Россию

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в Россию.

Такая мера поможет предпринимателям из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернуться на родину и даст гарантию, что фигуранты не уклонятся от участия в следствии, сообщает РБК.

Титов сформировал свой список в преддверии президентских выборов 2018 года. В него были включены несколько десятков предпринимателей, в отношении которых омбудсмен просил прекратить розыск. Так они смогли бы вернуться в Россию и дать показания по своим спорным делам.

Генпрокуратура пошла навстречу по некоторым фигурантам. Восемь человек уже вернулись в Россию и участвуют в следственных действиях, находясь на свободе.

Однако порядок, который применяется сейчас, не возлагает на бизнесменов никакой ответственности за неявку в орган следствия. Некоторые фигуранты воспользовались этой лазейкой. Из-за этого Генпрокуратура тормозит решения по другим делам.

В ведомстве считают, что гарантии соблюдения договоренностей нужны как для следователей, так и для обвиняемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил возмущение по поводу действий ФСБ с декларацией об амнистии капитала совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.