Снеговики и заснеженная рябина: соцсети заполонили фото снежного Петербурга

Снеговики и заснеженная рябина: соцсети заполонили фото снежного Петербурга
В Петербурге лепят первых снеговиков. Фото: vk.com/kupchinonews

Петербург к концу октября накрыло снежным покровом. Горожане делятся в соцсетях фотографиями белых улиц, снеговиков и заснеженных деревьев.

Наступление зимы петербуржцы встретили с оптимизмом. Жалобы на первый гололед и морозный ветер сменила радость от первого серьезного снегопада.

«Как же красивы алые гроздья рябины в снегу!», — восхитился житель Центрального района Андрей.

Скриншот: vk.com/mytndvor

В Купчино горожане уже успели слепить первого снеговика. Небольшая фигура из снега с рогами-палочками появилась на одной из скамеек Фрунзенского района.

Скриншот: vk.com/kupchinonews

В Василеостровском районе местные делятся снимками деревьев в снегу и заснеженных тротуаров. В Шувалово внимание горожан привлекли белые улицы и усыпанные снегом крыши домов.

Скриншот: vk.com/vasilyevskiyostrov
Скриншот: vk.com/shuvalovo_ozerki
Скриншот: vk.com/shuvalovo_ozerki

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов проверил готовность коммунальных служб к зиме.

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