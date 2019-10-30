Таможня нашла в своих рядах 86 потенциальных коррупционеров

Таможня нашла в своих рядах 86 потенциальных коррупционеров
Северо-Западное таможенное управление. Скриншот: Google Maps

Северо-западное таможенное управление отчиталось о работе подразделения по противодействию коррупции на таможне. За девять месяцев 2019 года выявлено 86 случаев с признаками преступления.

Материалы направлены в следственные органы. В результате возбуждено 52 уголовных дела, из них 38 — по преступлениям коррупционной направленности. В отношении сотрудников таможенных органов возбуждено 24 уголовных дела.

Шесть человек уволили в связи с утратой доверия. Один из них — представитель руководящего звена, сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Так, на Псковской таможни установили два факта дачи и получения взяток. Деньги были переданы для ускоренного таможенного оформления. Во втором случае — для того, чтобы избежать таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

Еще один инспектор попался на договоренности с коммерческим директором. Он помог избежать уплаты таможенных платежей на почти 5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальника Финляндского линейного пункта полиции подозревают во взяточничестве.

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