39 детей забрали у нерадивых родителей в Ленобласти

Выборгская районная прокуратура проверила работу органов опеки и учреждений учреждений системы профилактики безнадзорности.

Городская прокуратура Выборга провела ряд проверок исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних законодательства о социальной защите семей, имеющих детей, профилактике социального сиротства, безнадзоронсти и беспризорности несовершеннолетних.

Проверены управление опеки, комплексный центр социального обслуживания населения, Коммиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательные организации, органы полиции и здравоохранения.

Так, полиция в 2019 году изъяла у родителей 39 несовершеннолетних детей в связи с угрозой их жизни и здоровью.

Были обнаружены нарушения прав детей, отсутствие попечения родителей, отказ в своевременной помощи, и другие. Решается вопрос о лишении родительских прав.

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