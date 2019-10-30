Тайскую бизнесвумен нашли в ее собственном холодильнике

Женщина пропала около двух недель назад, убийца продолжал отправлять сообщения с ее смартфона, чтобы сымитировать путешествие пропавшей.

Тело убитой предпринимательницы Вонни Джирахароенинг нашли в ее собственном холодильнике, женщине было 58 лет, около двух недель назад она пропала, но сообщения с ее смартфона продолжали отправляться родственникам и друзьям. Она занималась строительством весьма успешно, также филантропией.

Полиция обнаружила тело 27 октября, оно было вложено в холодильник и залито бетоном. Полицейских вызвали соседи из-за зловонного запаха, который доносился из квартиры. В ходе расследования стало известно, что со счетов погибшей пропали крупные суммы денег.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался приятель Вонни, водитель туристического транспорта. Он попал на скрытые камеры момент, когда снимал крупные суммы денег, а незадолго до происшествия он куда-то исчез.

Ведется расследование.

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