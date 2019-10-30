На Мурманском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

ДТП с грузовиком и автобусом произошло на 43 км Мурманского шоссе.
По предварительной информации, водитель грузовик не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Следующий за грузовиком водитель автобуса тоже не справился с управлением и наехал на опору освещения.
В результате ДТП никто не пострадал, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru вечером 29 октября в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение внедорожника и бензовоза. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры иномарки.