На Мурманском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

На Мурманском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса
В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today стоп-кадр

ДТП с грузовиком и автобусом произошло на 43 км Мурманского шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовик не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Следующий за грузовиком водитель автобуса тоже не справился с управлением и наехал на опору освещения.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru вечером 29 октября в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение внедорожника и бензовоза. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры иномарки.

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На Мурманском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса
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