В РЖД назвали затраты на развитие железных дорог в Петербурге до 2025 года

В РЖД подсчитали расходы на развитие железных дорог. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В РЖД подсчитали расходы на развитие железных дорог. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На развитие железнодорожной инфраструктуры Петербурга до 2025 года может потребоваться 538,3 млрд рублей. Предварительный расчет инвестиций ОАО «РЖД» представило городскому правительству.

При этом 45% от общего объема средств будут выделены на организацию пригородно-городского движения. Еще 43% — на обеспечение грузового сообщения. Оставшиеся средства направят на развитие инфраструктуры для приема и обслуживания пассажирских поездов дальнего следования и моторовагонного подвижного состава, пишет «Коммерсант» со ссылкой на АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Ожидается, что источниками финансирования станут федеральный и региональный бюджеты, а также инвестпрограмма РЖД.

В правительстве отмечают, что изначально затраты на развитие железнодорожного узла Петербурга оценивались в 860 млрд. Однако затем расходы были оптимизированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют запустить два новых железнодорожных маршрута.