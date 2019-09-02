В Петербурге появятся два новых железнодорожных маршрута

Осуществить железнодорожное сообщение между городом и аэропортом планируется до 2030 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Осуществить железнодорожное сообщение между городом и аэропортом планируется до 2030 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Один из планируемых внутригородских маршрутов будет проходить от Ораниенбаума до Белоострова (через аэропорт Пулково), другой — от Ораниенбаума до Токсово. Запустить транспортное сообщение собираются до 2030 года.

По информации агентства РИА Новости, маршруты являются начальным этапом проекта по развитию инфраструктуры железных дорог. Главным итогом, как рассказал замгендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони, станет появление железнодорожного сообщения между Петербургом и аэропортом Пулково. Также проектируемые маршруты сделают более доступным для горожан сестрорецкое направление, в частности, Лахта-центр, и позволят объединить все линии метро.

Улучшения коснутся и интенсивности движения электричек в сторону Гатчины, Павловска, Тосно и Всеволожска.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Петербург и РЖД отремонтируют Цимбалинский путепровод.