Горничная выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги

Горничная выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
Леди Гага. Фото © Instagram/ladygaga

Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на аукцион платье американской певицы и актрисы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке «Золотого глобуса».

Начальную цену горничная решила установить на отметке в восемь тысяч долларов (более 500 тыс. рублей), сообщает Page Six Style.

Она отметила, что сначала отнесла платье в бюро потерянных вещей, но за несколько месяцев его никто не забрал. После этого горничная решила его продать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Леди Гага надела несколько костюмов друг на друга и снимала их в течение вечера, раздевшись до белья. В таком необычном наряде певица появилась на ежегодном балу Института костюма Met Gala. Тематикой этого года были костюмы в стиле эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе».

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Горничная выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги