Леди Гага оделась по принципу матрешки на Met Gala в Нью-Йорке

Леди Гага. Фото: @ladygaga/ Instagram
Леди Гага. Фото: @ladygaga/ Instagram

Американская певица и актриса Леди Гага надела несколько костюмов друг на друга и снимала их в течение вечера, раздевшись до белья.

В таком необычном наряде певица появилась на ежегодном балу Института костюма Met Gala. Тематикой этого года были костюмы в стиле эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе».

Пришла Леди Гага на вечеринку в ярко-розовом платье из сатина с объемными рукавами. Длинный шлейф платья несли несколько мужчин в костюмах.

Через некоторое время певица сбросила розовое платье и показала всем другое — черное с пышной юбкой и без бретелек. После она сняла и черное платье, и под ним оказалось ещё одно — неоново-розовое облегающее.

Под последним платьем, которое Леди Гага также сбросила, на ней был комплект черный нижнего белья, коготки в сетку и высокие сапоги на платформе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СМИ сообщили, где за дочь Алсу на “Голосе” странно голосовали.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Met Gala знаменитость леди гага
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Леди Гага оделась по принципу матрешки на Met Gala в Нью-Йорке
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